تطوير العشوائيات: الشغل هيستمر على طول.. مش هنضيع يوم

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى منطقة عزبة الهجانة يتعكس اهتمام القيادة السياسية بإقامة مشروعات توفر حياة كريمة للمواطنين: «مش هنضيع يوم، والشغل هيستمر على طول».

مش عايزين نضيع يوم وربنا يسألنا ليه عيشتوا الناس في عذاب

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بدأت منذ شهر، وتم صب الخرسانة في بعض مناطق محافظة السويس، كما جرى إطلاق مرحلة عاجلة تتضمن 42 مشروعا في 14 محافظة، ما يعد إعجازا من الهيئة الهندسية، وبدأ تسليم عدد من المشروعات: «الكل بيشتغل ومش عايزين نضيع يوم ونتسئل قدام ربنا ليه عيشتوا الناس يوم في عذاب».

إعطاء المواطنين شقق مخططة شاملة الخدمات

وأوضح أن منطقة عزبة الهجانة من أكثر المناطق العشوائية وغير المخطط لها على مستوى الدولة، وتسعى الدولة إلى إحداث تنمية كبرى في تلك المنطقة مع فتح محاور للطرق ومد شبكات المياه والصرف الصحي، وتغيير الصورة السيئة لها وتجميل شكل العمائر هناك، كما أن هناك مجهود كبير لإعطاء المواطنين شقق مخططة شاملة الخدمات.

وأكد أن حل مشكلة العشوائيات كانت إحدى الملفات الخطرة التي خاف العديد من القيادات السابقة الاقتراب منها أو حلها، وكانت إحدى المستحيلات: «حطوا راسهم في التراب زي النعام، وهنا خدنا قرار وجرأة في التنفيذ بدعم من القيادة السياسية، وأول ما دعمنا الرئيس السيسي في المشروع ظهر النجاحات للمواطنين، ومفيش حاجة اسمها مستحيل، هناك إصرار على النجاح».

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بشكل صحيح وفق خطة تخص كافة مشتملات العشوائيات كالإسكان غير الآمن وغير المخطط والأسواق العشوائية وتغيير عواصم المحافظات والمدن: «الفكر الجديد اللي بيتعمل دلوقتي مش للعشوائيات بس، وبنخاطب فيه كل فئات الشعب».

وتابع: «الشغل في المناطق زي دي والناس عايشة فيها صعب أوي، واللي هيحلها الناس نفسهم والأهالي هتساعدنا ويكونوا يد عون لينا، وهي ملحمة شعبية متكاملة من الدولة وجميع جهاتها والمواطن نفسه، وبنزول الرئيس السيسي لمنطقة عزبة الهجانة هيبني جدار ثقة بين الصندوق والمواطنين، وحاليا بقي فيه تواصل وثقة متبادلة»

وواصل: «بنقدم للرئيس الشكر على بناء الثقة بين المواطن والحكومة من أول ما تولى، وعملنا عشوائيات وسلمناها للناس، وكل ده بيبني الثقة بين المواطن والحكومة، وكل ما الدولة بتدخل تعمل مشروع الناس بقت فرحانة».