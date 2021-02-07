إزالة عقارات خطرة في غيط النصاري بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لمنشآت ذات خطورة داهمة بنطاق الوحدة المحلية بغيط النصاري.

شارك في الحملة كل من؛ عبدالخالق فرج نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشؤون القرى، والسعيد الكومي رئيس القرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

كما تعاملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بشكل فوري وعاجل مع انسداد خطوط الصرف الصحي، حيث تم تسليك وملس الخطوط، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ثم شفط وسحب آثار طفح المياه في الشوارع بمدخل شط جريبة.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة مكبرة لإزالة فورية لحالة تعدِ على الأرض الزراعية بالسواحل التابعة لقرية البساتين مركز كفر البطيخ عبارة عن تشوينات من الرمال المالحة على مساحة 619 مترًا.

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وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في وجود قوة من مركز شرطة كفر البطيخ والجمعية الزراعية بالسواحل، تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لأي تعدِ على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.