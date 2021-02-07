برلماني: «مفيش كوبري هيتبني فوق كنيسة البازليك في مصر الجديدة»

قال محمد السلاب عضو مجلس النواب، إن اليوم يعد عيدا بالنسبة لسكان عزبة الهجانة، بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، مشيرا إلى أن السيسي زارها عدة مرات، لكن هذه المرة كانت الزيارة مختلفة، بسبب اصطحاب السيسي لرئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، لإيصال رسالة إلى المواطنين، أن الحكومة تستمع إلى مشكلاتهم باستمرار وتنزل إليهم.

زيارة السيسي للهجانة تؤكد عدم هدمها

وأضاف «السلاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن زيارة الرئيس اليوم ورئيس الوزراء، تؤكد أن منطقة عزبة الهجانة لن يتم هدها كما أشيع الفترة الأخيرة لافتا إلى أن والده مصطفى السلاب أصر منذ سنوات على عدم هد منطقة الهجانة وطرد أهلها وهذا ما حققه الرئيس السيسي اليوم.

مفيش كوبري هيتبني فوق كنيسة البازليك

وتابع عضو مجلس النواب: «مفيش كوبري هيتنبي فوق كنيسة البازليك، حيث قالت الجهات التي تبني لن يتم البناء وتم تحريك معدات، كان في مجسات بتتعمل بس إحنا مشوفناش يافطة إن في كوبري هيتحفر وفي مصادر للمعلومات وكلها تابعة للدولة المعنية بالرد عن فكرة وجود كوبري أو عدمه».

مستقبل وطن شكل غرفة عمليات للتعرف على قصة الكوبري

واستطرد: "«كان هناك غرفة عمليات في حزب مستقبل وطن، للتعرف على القصة، واهتمت بالأمر، وتوصلت إلى أنه لم يتم الإعلان عن كوبري، كمان أنا سألت المسئولين محدش قالي إن في كوبري، والمعدات بدأت تتشال في المنطقة اللي كانت بتعمل جسات في حي مصر الجديدة».