«الثقافة الجديدة» تحتفي بـ رفعت سلام وتلقي التحية على مكتبات مصر

احتفى العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، فبراير 2021، بمكتبات مصر والشاعر رفعت سلام.

وقال رئيس تحرير المجلة الشاعر والباحث مسعود شومان، في افتتاحيته: شعر رفعت سلام يوقعك في غواية الجمالي، لكنه ليس جمالًا نابعًا من السعي وراء التشكيل والمفارقات والنثار فحسب، لكنه يوقعك لتبحث في طرقاته الثقافية والسياسية، ويقترح عليك طرقا في خريطة الجمال ما إن تمسك بها ستجد نفسك في حضرة المعرفي حين يتشح بالجمال الذي يفيض دهشة.

وحول مكتبات مصر قال شومان: آثرنا أن نفتح سردابًا تاريخيًّا عميقًا يتعلق بمكتبات مصر بوصفها مرتكزًا لصناعاتها الثقافية الثقيلة واحتشد الملف بنخبة مقدرة من خيرة علمائنا وباحثينا وقد رتبنا الملف ترتيبًا تاريخيًّا حسب تاريخ إنشاء مكتبات مصر، ولا يزعم الملف أنه محيط بجميع المكتبات لكنه حاول قدر الممكن أن يستظل ببعض تاريخها العظيم.

إشراقات رفعت سلام وحدائقه الشعرية

في باب القراءات النقدية أعدت المجلة ملفًا خاصًّا عن الشاعر الراحل رفعت سلام، كتب فيه: د. عادل ضرغام عن جدل المطلق والهامش في شعر رفعت سلام، وتناول د. أبو اليزيد الشرقاوي الكثافة مدخلا لعالم رفعت سلام الشعري، ورصد د. محمد السيد إسماعيل تشعير مفردات الوجود، وكتب حاتم عبد الهادي شاعر الميتافيزيقا العربية، ورصد عصام الزهيري رفعت سلام باحثًا عن التراث الشعبي العربي، وتناول الشاعر علي منصور راهب في محراب الشعر، وحكى سعيد أبو طالب عن أحد فرسان السبعينيات، وتناول السماح عبد الله رفعت سلام.. شاعر الفوضى الجميلة.