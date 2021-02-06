نائب برلماني: الجهات المعنية تنفي إنشاء كوبري يمر بكنيسة مصر الجديدة

حسم النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، الجدل الخاص بإنشاء كوبري يمر بكنيسة البازيليك، بأنه لا يوجد نية لإنشائه على الإطلاق وأن ما أثير اجتهادات شخصية.

وقال النائب محمد السلاب، إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن ما أثير حول إنشاء كوبري علوي يمر بكنيسة البازيليك بمنطقة مصر الجديدة، وتم إبلاغه بأن لم يتم اتخاذ أي قرار يخص إنشاء كوبري بهذه المنطقة.

وأضاف السلاب، في بيان له، إن الجهات المعنية أكدت له أن جسيات التربة التي يتم عملها في المنطقة، تتم بشكل دوري في عدد من المناطق بالقاهرة، وذلك ضمن خطة الدولة لهيكلة وإعادة بناء البنية التحتية بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

الحفاظ على طابع المنطقة

وأوضح السلاب، في بيان له، أن الجهات المعنية أكدت له أيضا أنه في حال التخطيط لأي كوبري بمصر الجديد، يراعى الحفاظ على الطابع المتميز لمنطقة مصر الجديدة.

إثارة البلبلة

وأضاف السلاب أنه كان حريصا على إعلان نتائج اتصالاته بالجهات المعنية بخصوص هذا الأمر، منعا لأي محاولة لإثارة البلبلة أو اللغط المبني على اجتهادات شخصية وافتراضات لا تستند إلى أي حقائق، خصوصا بعد ما أثير حول إنشاء كوبري علوي يمر بكنيسة البازيليك، لذلك حرصت على معرفة الحقيقة قبل الإدلاء بأي بيانات عما إذا كان هناك كوبري سيتم إنشاؤه بالفعل أم أنها مجرد افتراضات واستنتاجات سابقة لأوانها.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل بشأن الأقاويل التي ادعت إنشاء كوبري يمر بكنيسة البازيليك، وهو ما دفع عددا من النواب للتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمر وذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقوها من سكان مصر الجديدة، قبل أن يتم حسم الجدل بأنه لا نية لإنشاء هذا الكوبري على حسبما أكده النائب محمد السلاب في بيان له.