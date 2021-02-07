محافظ الإسكندرية ونقيب الصحفيين يتفقان على حل مشكلة نادي «سابا باشا»

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكل من محمد شبانة أمين عام النقابة، وفكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لمناقشة آخر تطورات أرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا، المخصصة للنقابة منذ ما يقرب من 50 عاما.

وخلال اللقاء؛ وافق المحافظ على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادى، وسداد النقابة دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها، مؤكدا علي ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.

ووجه الشريف بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء فى الإنشاءات قريبا، ليكون لأول مرة هناك نادى بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها.

من جانبه؛ أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن البدء فى انشاء النادى البحرى سيكون قريبًا وعلى أحدث طراز طبقا للإشتراطات البنائية بالمنطقة بعد استخراج التراخيص اللازمة.

وتم تفويض فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية للتنسيق مع المحافظة وانهاء كافة الإجراءات اللازمة من أجل وضع حجر الأساس للنادي البحري فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد اخلاء الارض من الإشغالات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تعمل في الفترة الحالية على تقنين أوضاع الأندية البحرية التابعة للنقابات، وإزالة أي أبنية مخالفة خاصة بالنوادي.