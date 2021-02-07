مسلسل في بيتنا روبوت حلقة 12.. يوسف ينجح في التعاقد مع الفنانة هنادي

يتابع الكثيرون المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت، الذي استطاع أن يحتل أعلى قائمة محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد استضافة الإعلامية منى الشاذلي لأبطال المسلسل، في حلقة خاصة في برنامجها «معكم منى الشاذلي».

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال الفني، ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض على قناة سي بي سي ومواعيد عرضه، وتردد القناة.

مسلسل في بيتنا روبرت حلقة 8

تبدأ أحداث الحلقة الجديدة بظهور خاص للفنانة هنادي مهنا «التي تظهر كضيفة شرف في المسلسل، وتسعى لمقابلة يوسف الذي يقوم بدوره الفنانة هشام جمال، الذي يقوم بوضع خطة مفصله للعقد لكن عند لحظة التوقيع يظهر شخص مجهول يتهم الشركة بالنصب والرعب، فتخرج هنادي دون التوقيع».

وتبدأ سارة التي تقوم بدورها الفنانة ليلي أحمد زاهر، مشروع الكب كيك، وصناعة الحلويات، وتقوم بصرف مبالغ ضخمة، في حين أن العائد المادي ضعيف، مما يتسبب في مشكلة كبيرة بين سارة ويوسف الذي يتمسك كل طرف منهم بوقفه.

لكن في النهاية ينجح لذيذ وزومبا في تقريب يوسف وسارة، وفي نهاية الحلقة يذهب الزوجان إلى الشركة، ليجدا أن لذيذ قام بحل مشكلة هنادي مهنا، وأنها موجودة لتوقيع العقد.

تردد قناة CBC

ويمكن لمحبي مسلسل في بيتنا روبوت متابعة الحلقة الجديدة عبر البحث عن تردد قناة CBC الذي تم تغييره هذا العام ليصبح 11785 رأسي، ويتم إذاعة مسلسل في بيتنا روبوت على قناة CBC Drama أيضا.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبرت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكة بالشركة.

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.