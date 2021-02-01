مسلسل في بيتنا روبوت حلقة 7 .. يوسف يتهم زوجته بالخيانة

استطاع مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض على قناة «سي بي سي» أن يحوز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، والذي تدور أحداثه حول مهندس يتعرض للخيانة من شريكة في العمل والذي يسعي للسيطرة على الشركة.

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال الفني، ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض على قناة سي بي سي ومواعيد عرضه، وتردد القناة.

مسلسل في بيتنا روبرت حلقة 7

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل في بيتنا روبوت، من خلال بحث يوسف الذي يقوم بدوره «هشام جمال» عن عقد جديد للشركة، لكنه يكتشف أن شريكة في العمل رامي قام بإلقاء العقد في الزبالة.

وتحاول سارة التي تقوم بدورها الفنانة «ليلي أحمد زاهر» استغلال زومبا في أحد مشروعتها الجديدة، وهو افتتاح شركة تخطيط حفلات الزواج، وتأتي شقيقة سارة التي تبكي وتخبرها أن زوجها وتخونها، وتقرر ترك ابنها حتى تقوم بكشف زوجها.

وتحاول سارة تحميل البيانات الموجودة على روبرت لذيذ، من خلال الفني عرفة، الذي يقوم بإعطائها «فلاشة» تمكنها من التجسس على زوجها، وبالفعل تنجح في خداعه وسحب الداتا.

ويشك يوسف في سلوك زوجته سارة، فيبدأ بالتجسس عليها، ويكتشف وجودها مع شريف، ويبدأ في التعامل بعنف، وتقوم سارة بمواجهة شريف بخيانته مع لينا الراقصة، لكنها تكتشف أن الأمر مجرد عمل ويتم إلغاءها.

تردد قناة CBC

ويمكن متابعة مسلسل «في بيتنا روبرت» عبر قناة CBC عبر التردد الآتي..

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

القمر الصناعي: نايل سات

موعد عرض مسلسل في «بيتنا روبوت»

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا رجل

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبرت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكة بالشركة.

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.