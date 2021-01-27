تردد قناة CBC ومواعيد عرض مسلسل «في بيتنا روبوت»

بدأت قناة CBC في بث مسلسل «في بيتنا روبوت» يوم الأحد الماضي، ما جعل كثيرين من محبي الدراما الكوميدية يبحثون عن تردد القناة ومعرفة موعد بث الحلقات الجديدة من المسلسل، كما أخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تناول أحداثه وتقييمه ما جعله يتصدر مواقع البحث المختلفة.

تردد قناة CBC

وفي بداية العام الجاري، تم تغيير التردد الخاص بعدد كبير من القنوات الفضائية، ليكون تردد قناة CBC هو 11785 رأسي، ويتم إذاعة مسلسل في بيتنا روبوت على قناة CBC Drama أيضا.

موعد عرض مسلسل في «بيتنا روبوت»

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» الذي بدأ يوم الأحد الماضي على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا، كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول رغبة أبطال المسلسل، وهم الفنان هشام جمال وليلى زاهر، في شراء إنسان آلي ليساعدهم في الأعمال المنزلية، ثم تبدأ الأحداث الكوميدية في إطار اجتماعي درامي كوميدي، حول ما يفعله الإنسان الآلي وطريقة تقبله للأوامر التي يتلقاها من أصحاب المنزل.

أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت»

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.