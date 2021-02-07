لميس الحديدي عن زيارة الرئيس لـ«الهجانة»: الأهالي متخيلوش إن حد فاكرهم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عزبة الهجانة التي تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير فيها، تعتبر واحدة من أكبر المناطق العشوائية في مصر ويسكنها نحو 3 ملايين مواطن «وكانت خارج الخريطة تقريبًا، لكن جالهم زيارة مكانوش متوقعينها، زارهم الرئيس السيسي ومعه رئيس الوزراء و11 من الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وأضافت لميس خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «أقل ما توصف به حياة أهالي عزبة الهجانة أنها غير أدمية، فهي منطقة عشوائية غير مخططة وليست خطرة، والأهالي متخيلوش إن لسة في حد فاكرهم ولا إن فيه دولة ممكن تفكر فيهم».

وتابعت مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، أن أهالي عزبة الهجانة كانوا يحلمون بوحدة صحية وسيارة إسعاف لأنهم عانوا من الصعق الكهربائي عندما كانت تسقط الأمطار، كما تعرضت لعمل إرهابي في عام 2019، وكانت العزبة خارج التاريخ، لكن الرئيس زارها للوقوف على الأعمال الإنشائية فيها.

وأردفت: «عزبة الهجانة والخصوص وغيرهما تربة خصبة للإرهاب والمخدرات والعنف والجريمة، لأنها تفتقر إلى الخدمات الصحية والخدمات الآدمية والأساسية»، مشيرة إلى أن الأهالي لم يكونوا مصدقين أن حياتهم ستتغير وأن هناك بصيصا من الأمل في مناطق غير مخططة.

وأكدت، أن النقاش الذي دار بين رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم لم يكن مقتصرًا على تطوير المناطق العشوائية الخطرة مثل المقطم والدويقة، لكنها تطرقت أيضًا إلى دخول المناطق غير المخططة.

وأوضحت: «هذه الدولة قررت اقتحام ملف تطوير عزبة الهجانة مثلما اقتحمت ملفات أخرى كثيرة، فهو عبارة عن عش دبابير، لأن عملية التطوير ليست سهلة أبدًا بسبب ضيق الشوارع وتكدسها بالسكان، و50% من مصر بهذا الشكل .. مشهد مؤلم».