الجامعة العربية: اجتماع وزراء الخارجية سيؤكد ثوابتنا تجاه قضية فلسطين

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك مشروع قرار مطروح على وزارء الخارجية العرب، خلال اجتماع الغد الذي يعقد بالأمانة العامة للجامعة العربية، والذي يعيد التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه كان هناك بعض اللبس والتأويلات فيما يخص هذا الموضوع، قائلا :«إن شاء الله بكرة الموقف العربي يعاد التأكيد عليه لكل من لم يفهم أو يستوعب حقيقة التغيرات التي حدثت ومدى تاثيرها على الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، أن اجتماع الغد بين وزراء الخارجية العرب، سيتناول الموقف العربي العام من القضية الفلسطينية، لإعادة التأكيد من جديد على الثوابت العربية تجاه تلك القضية.

وأكمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «كما يعلم الجميع كان هناك اجتماع أخير حدث بالجامعة العربية عبر خاصية الفيديو كونفرنس بسبتمبر الماضي، وهذا الأجتماع لم يتسطع أن يتوصل إلى صيغة محددة في التعامل مع موضوعات تخص التطورات الأخيرة التي حدثت، بعد تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقتها مع إسرائيل».

وأشار إلى أنه بعد ترؤس مصر للدورة الحالية من اجتماع أعضاء الجامعة العربية، قررت النظر في هذا الموضوع، لتصل إلى خطوات جادة به، وبالفعل بمبادرة مصرية أردنية وصلوا إلى فكرة هذا الاجتماع بشكل حضوري لأول مرة منذ بدأ جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذا تطور إيجابي ونوعي.

وأوضح أنه بالرغم من التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة، من وجود تطبيعات لعدد من الدول مع إسرائيل، فإن ذات الدول التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل، تؤكد أنها ملتزمة بالموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وواصل «زكي» أن كل الدول العربية مجمعة على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتأسس على حل الدولتين، كما أن الكل مجمع على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وأن تكون الدولة الفلسطينة دولة مستقلة أراضيها متصلة مع بعضها، والقدس الشرقية هي عاصمة هذه الدولة.