أطباء يفسرون سبب منع المسكنات مع اللقاح: لتسجيل الأعراض الجانبية المحتملة

منذ بداية جائحة كورونا، ووزارة الصحة والسكان، تواصل تكثيف جهودها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة، والرد على جميع استفسارات المواطنين، خاصة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا ومدى فعاليته والآثار الجانبية له، حيث قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب على المواطنين عدم تناول المسكنات قبل أو بعد أخذ اللقاح، كإجراء وقائي لتخفيف ألم الأعراض الجانبية المحتمل ظهورها، ما لم يطلب منه الطبيب القيام بذلك.

أستاذ فيروسات: من المحتمل ظهور بعض الأعراض الجانبية على بعض الحالات

ويوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أسباب نصائح وزارة الصحة للمواطنين بعدم أخذ المسكنات قبل اللقاح، قائلا إن عدم أخذ المسكنات قبل اللقاح، يهدف إلى تسجيل الصحة لأي أعراض جانبية تظهر على من أخذ اللقاح، ودراستها بدقة، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة بالفعل، ولكن في النهاية تم تسجيلها للاستخدام الطارئ فقط، لذلك من المحتمل ظهور بعض الأعراض الجانبية على بعض الحالات.

وأضاف «عز العرب» في حديثه لـ«الوطن»، أن من تلقى أي أنواع اللقاح، وظهر عليه أعراض جانبية، حتى وإن كانت خفيفة، عليه إبلاغ وزارة الصحة على الفور، لتسجيل تلك الأعراض، لأن اللقاحات مازالت محض دراسة، لافتا إلى أن أخذ المسكنات عند ظهور الأعراض الجانبية، أي بعد أن يتلقى الشخص اللقاح أمر طبيعي.

أستاذ أمراض معدية: بعض أعراض اللقاح بسبب موضع الحقنة

ومن جانبه، أكد الدكتور حسني سلامة، أستاذ الأمراض المعدية، أنه يجب عدم أخذ المسكنات عند ظهور أعراض خفيفة، لأن تلك الأعراض قد تكون بسبب موضع الحقنة، مشيرا إلى أنه في حال ظهور أعراض قوية مثل ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، يجب أخذ مسكنات في ذلك الوقت، مضيفا أن هناك بعض المسكنات يجب الابتعاد عنها عند ظهور أي آثار جانبية للقاح، مع الالتزام بالمسكنات الخاصة بالبروتوكول فقط.

وتابع أستاذ الأمراض المعدية، في حديثه لـ«الوطن»، أن ظهور الأعراض الجانبية الخفيفة للقاح شيء طبيعي، لأن الجسم يأخذ مدة للتعرف عليه، موضحًا أن الأعراض القوية قد تظهر في بعض الحالات الشاذة، وأنه منذ بداية جائحة كورونا، والفيروس لا يظهر على هيئة واحدة «فيروس بـ100 وش»، لكن لا يوجد قلق حتى الآن حول مواجهة اللقاح لتحور الفيروس.