«أبوالشباب» يحصل على ضعف أصوات منافسه في انتخابات المحامين بسوهاج

جاءت النتائج النهائية لعملية الفرز في انتخابات النقابة الفرعية للمحامين، والتي أجريت اليوم، على مستوى مدن المحافظة فوز عادل أبوالشباب بمنصب نقيب المحامين.

وحصل أبوالشباب علي إجمالى أصوات 2504 أصوات، بينما حصل منافسه النقيب السابق، ماهر رشوان، على 1467 صوتًا.

وشهدت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بسوهاج، إقبالا متوسطا منذ بداية التصويت وحتي إغلاق الباب أمام الأعضاء الساعة الخامسة مساء، وسط تأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية، وبإشراف قضائي، واتباع الإجراءات الاحترازية أثناء عملية للتصويت، لمنع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بسوهاج بلغ 7617 محامياً، وفق كشوف الناخبين.