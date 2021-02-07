طريقة ومحاذير تصويت المحامين في انتخابات النقابات الفرعية

وضعت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، إرشادات عامة للعملية الانتخابية للانتخابات التي تُجرى اليوم وغدا، وتُجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير الجاري.

وأوضحت الإرشادات العامة، أن عملية التصويت ستنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم، يتخللها ساعة راحة تبدأ من الساعة الثانية ونصف ظهرًا، وتنتهي الساعة الثالثة ونصف عصرا، ويراعى في ساعة الراحة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.

وحظرت اللجنة الإدلاء بأي بيانات، أو إذاعة أي تصريحات تتعلق بالعملية الانتخابية، وكذلك عدم إعلان النتائج من اللجان العامة إلا بعد مراجعة اللجنة العليا في هذا الشأن والتصريح بذلك.

وشددت اللجنة على رئيس اللجنة الفرعية، التحقق من رئيس اللجنة العامة التابع له في نهاية اليوم الانتخابي من اكتمال النصاب القانوني على مستوى النقابة الفرعية بحضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخاب أيهما أقل.

أما عن الفرز فأكدت اللجنة أنه بالنسبة لمقاعد الأعضاء للنقابات الفرعية التي يكون بها محكمة جزئية واحدة حتى سبع محاكم جزئية يكون الصوت صحيح: «إذا قام الناخب باختيار عدد (7) أعضاء من أي من المحاكم الجزئية، دون التقيد بأي من الجزئيات، أي لو كانوا جميعا من محكمة جزئية واحدة».

وعن النقابات الفرعية لنقابة المحامين التي تزيد محاكمها الجزئية عن سبع جزئيات كأن تكون 8 أو 10 أو 14 وهكذا: «يكون الصوت صحيحا طالما تم الاختيار بعدد هذه الجزئيات المكونة للنقابات الفرعية».

أما مقعد النقيب، فييكون الصوت صحيحًا إذا تم اختيار واحد فقط، وبالنسبة لمقعد الشباب، يكون الصوت صحيحًا إذا تم اختيار واحد فقط.

والتصويت على الميزانية يكون بالموافقة أو عدم الموافقة عدديًا، ويكون الصوت صحيحًا بوضع أي علامة في الخانة المخصصة لإبداء الرأي، ويكون الصوت باطلًا إذا تم اختيار أقل أو أكثر من العدد المطلوب لكل نقابة فرعية.