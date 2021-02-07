انطلاق التصويت في انتخابات «المحامين» بـ20 فرعية وسط إشراف قضائي

انطلقت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية، بـ20 نقابة فرعية لتشمل نقابات: «شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء».

وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم.

وعن طريقة التصويت وكيل نقابة المحامين؛ رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، مجدي سخي، قال إن التصويت بالنسبة للأعضاء على العدد المطلوب دون التقيد بجزئية معينة وعليه يجوز انتخاب أكثر من عضو في الجزئية الواحدة أو عدم انتخاب أي منهم في الجزئية؛ موضحا أن المهم أن يكون المنتخبين سبعة على الأقل ولو من جزئية واحدة.

وتابع: «في حالة إذا كان عدد الجزئيات أقل من سبعة فإذا زاد عن سبعة وجب أن يكون عدد المنتخبين مساء لعدد الجزئيات».

الإشراف القضائي

من جانبه أصدر رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المستشار عبدالناصر أبو العزم، تعليمات للسادة المستشارين بشأن الإشراف على العملية الانتخابية للانتخابات التي تجرى يومي 7 و8 فبراير الجاري، وتجري جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وأكد أبو العزم، أن عملية التصويت بدأت من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم، على أن يتخللها ساعة راحة تبدأ من الساعة الثانية ونصف ظهرا، وتنتهي الساعة الثالثة ونصف عصرا، ويراعى في ساعة الراحة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.

وتابع: «يراعى أن يكون التواجد داخل مقر اللجنة العامة – الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحا من اليوم المقرر لإجراء الانتخابات»، كما حظر الإدلاء بأية بيانات أو إذاعة أية تصريحات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما أنه لا يتم إعلان النتائج من اللجان العامة إلا بعد مراجعة اللجنة العليا في هذا الشأن والتصريح بذلك.