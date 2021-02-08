القصة الكاملة لمقتل «نيللي» في حلوان: خنقوها وشربوا خمرة

في إحدى ليالي ديسمبر 2015.. كانت «نيللي»، آمنة فى منزلها بمنطقة حلوان حياتها هادئة لديها ما يكفيها من أموال وتتحلى بمشغولات ذهبية، معروف عنها بالمنطقة اهتمامها بنفسها ومظهرها رغم تقدمها فى السن.. حيث كانت حريصة على دائما على التحلي بـ مشغولات ذهبية، إلا أن الحياة لا تصفو لأحد، ربما غابت عن بالها هذه القاعدة، فقد كان هناك من يتربص لها ويراقب تحركاتها، حتى انقض عليها 3 متهمين، ورابع كان يراقب الطريق لهم، وقتلوها خنقا داخل مسكنها، وسرقوا أموالها ومشغولاتها الذهبية، ثم عثروا على زجاجة خمر، حملوها وشربوها فى مخبأهم احتفالا بما عثروا عليه.

زيارة لعمتي:

التحقيقات التى جرت في القضية رقم 34080 لسنة 2015 جنايات حلوان، قالت إن أحد المتهمين ويُدعى «سلام» كان فى زيارة لعمته التى تقطن بنفس العقار الذي تقيم فيه المجني عليها «نيللي»، ولما أبصرها تتحلى بالمجوهرات وقد تخطت الثمانين من عمرها، ومع مروره بضائقة مالية، تحدث إلى أصدقائه «سامح وكريم وعزام»، عما جال بخاطره، واتفقوا جميعا على التخلص منها وسرقتها.

مراقبة واقتحام

قسّم المتهمون الأربعة الأدوار فيما بينهم، حيث تولى «سلام» مراقبة المنزل من الخارج، بينما تسلل المتهمون الثلاثة مسكن المجني عليها من نافذة المطبخ، ودلفوا إلى الشقة، وشعرت بهم المجني عليها، فانقضوا عليها، ووثقوها فى السرير التى كانت ترقد عليه، وكمموا فاها وكتموا أنفاسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي، أنها توفيت باسفكسيا كتم مسالك التنفس.

شربنا خمرة:

تمكن المتهمون من الاستيلاء على عدد من الأساور الذهبية والسلاسل والخواتم المملوكة للمجني عليها، فضلا عن مبلغ 1800 جنيه، كما عثروا داخل مسكنها على زجاجة خمر، وشربوها.

بيع الذهب فى الإسكندرية

اتفق أحد المتهمين مع متهم خامس يُدعى «سعيد» على قيامه ببيع المشغولات الذهبية المسروقة فى الإسكندرية، مقابل منح الأخير نسبة 25% من إجمالي سعرها، فتوجه «سعيد» إلى منطقة الصاغة بمنطقة باب شرق في الاسكندرية، وهناك أجرى أحد المواطنين اتصالا مع المقدم محمد مجدي عبدالدايم، معاون مباحث قسم شرطة باب شرق وقت الواقعة، مفاده وجود شخص من القاهرة يعرض قطعا ذهبية للبيع، بثمن بخس، وانتقل الضابط إلى هناك وتمكن من ضبط المتهم الذي اعترف أنه حصل على الذهب من أحد المتهمين وأنه من متحصلات جريمة قتل بحلوان.

النيابة العامة تتولى التحقيق:

استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات التى باشرتها مع المتهمين، لأقوالهم حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقرّ بعضهم على بعض، واستمعت النيابة لأقوال الضابط محمد مجدي عبدالدايم، معاون مباحث باب شرق بالإسكندرية سابقا، وكذا شهادة الضابط عبدالرحمن رشيد الحلفاوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان سابقا، واللذين أكدا ارتكاب المتهمين الجريمة، في حلوان، وبيع المشغولات الذهبية في الإسكندرية.

محكمة الجنايات

نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وشريف محمود توفيق، بحضور أحمد محمد رضا، وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، نظرت القضية وتداولتها فى جلساتها، وأصدرت حكما بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، عما نُسب إليهم من اتهامات قتل «نيللي» العمد بغير سبق إصرار، واقترانه بجنحة سرقة.