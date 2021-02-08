خبير يفسر سبب سخط المستخدمين رغم وصول مصر للمركز الرابع بسرعة الإنترنت

استثمارات عديدة من أجل رفع كفاءة الانترنت خلال الأعوام السابقة، حيث قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، صباح الأحد، أمام مجلس النواب، إنه جرى إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الإنترنت في العامين الماضيين، فضلا عن إنفاق 5.5 مليار جنيه للعام الحالي، مؤكدا أن مصر تقدمت من المركز الـ40 في يناير 2019، إلى المركز الـ4 في ديسمبر 2020 في كفاءة سرعة الانترنت على المستوى الأفريقي، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من التعجب، بسبب استمرار معاناتهم مع شركات الإنترنت.

محمد مدكور: المستخدم لن يرضى بأي شئ

ويوضح الدكتور محمد مدكور، خبير تكنولوجيا المعلومات، أسباب استمرار عدم رضاء مستخدمي الإنترنت المنزلي مع الشركات المقدمة له، قائلا إن المستخدم لن يرضى بأي بشئ، لأن العالم في تطور دائم، مضيفا أن المواطن المصري دائما ينظر للخارج، وهذا هو الشئ الصحيح، مشيرا إلى أن الحكومة تكثف جهودها في تطوير شبكات الإنترنت وتحويلها إلى كابلات الألياف الزجاجية، معبرا عن تلك التطويرات، «مكناش نحلم بكده».

وأضاف «مدكور» لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في عدم وصول سرعة الإنترنت المتعاقد عليها لبعض المستخدمين، هو استمرار أعمال تحويل الكابلات للألياف الزجاجية وصيانتها، التي تهدف إلى تحقيق السرعة المطلوبة، لافتا إلى أن أعمال التركيب القائمة هي التي تتسبب في عدم انتظام الخدمة، ما ينتج عنها غضب المستخدم، مردفًا أن شركات الإنترنت لا تراعي انزعاج المواطن.

خبير تكنولوجيا المعلومات: الربح أهم من إرضاء العميل بالنسبة لشركات الإنترنت

وأكد استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن الحمل على مواقع الإنترنت والشبكات في تزايد دائم، موضحا أنه لا يوجد منزل يخلو من الإنترنت، وأن الجميع يستخدم الإنترنت لاسترجاع المعلومات، مناشدا الشركات بتخصيص جزء من هامش الربح للتطوير وإرضاء المستخدم، مؤكدا أن تلك الشركات لا تبحث عن إرضاء المواطن مثلما تبحث عن الربح.

وأشار إلى أن تلك المشاكل التي يعاني منها الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي في الوقت الحالي، ستنتهي بالانتهاء من أعمال التركيب القائمة، وأنه خلال السنوات القادمة، ستصل مصر إلى مراكز متقدمة على المستوى العالمي، وليس المستوى الأفريقي وحسب، موضحا أن هذا لن يتم إلا بمساعدة شركات الإنترنت، وتحسين البنية التحتية للشبكات التي جار الانتهاء منها، مؤكدا أن متطلبات المستخدمين لن تنتهي.