منها «غلق النوافذ».. حيل لا تخطر على بالك لتعزيز سرعة الإنترنت

في ظل انتشار فيروس كورونا وما فرضه في العديد من الهيئات والمؤسسات بالعمل من المنازل، يرغب الكثيرون للاستمتاع بـ سرعة الإنترنت الذي يؤرقهم في الكثير من الأوقات بسبب صعوبة التحميلات والبطء الشديد، لذا نحاول في السطور التالية وضع بعض الطرق لتسريع الإنترنت.

هناك بعض الحيل التي يمكن اتباعها من أجل تعزيز سرعة الإنترنت لا تخطر على بالك، حسبما أوضح متحدث باسم شركة «Virgin Media» البريطانية، التي تقدم خدمات الإنترنت، حسبما نقلت «روسيا اليوم»، تصريحات عنه.

حيل لتعزيز سرعة الإنترنت

يجب عليك مسح ذاكرة التخزين المؤقت، حيث إن مسح ذاكرة التخزين المؤقت على المتصفح، من شأنه أن يؤدي إلى تسريع تشغيله.

ولفعل ذلك من خلال متصفح «جوجل كروم»، يجب النقر فوق النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختيار «أدوات إضافية»، قم النقر فوق «مسح بيانات التصفح»، وتحديد الإطار الزمني والبيانات التي تريد حذفها، وبعدها اضغط فوق «مسح البيانات».

وقال الخبير إن محاولة تصفح الإنترنت عبر النسخ القديمة، يمكن أن تبطئ من عمل المتصفح، ومن أجل التحقق من استخدام أحدث إصدار هناك بعض الصفحات والأدلية البسيطة من أجل معرفة ذلك.

قم بتحديث برنامج مكافحة فيروسات الإنترنت، كما أنه عامل كبير في حماية الكمبيوتر من القراصنة، بالإضافة إلى أنها تسرع من عمل المتصفحات أيضا.

عليك إغلاق التطبيقات غير المستخدمة حيث من شأن البرامج والتطبيقات، التي تعمل في الخلفية دون علمك، أن تؤثر على سرعة متصفح الإنترنت.

ابحث عن خيار «إدارة المهام»، ثم قم بإغلاق جميع البرامج، التي تستهلك الكثير من الذاكرة، وتبطئ سرعة الإنترنت بطبيعة الحال.

انقل جهاز توجيه إشارة «واي فاي» من مكانه المعتاد وحاول وضعه في أعلى مستوى ممكن، أو في غرف مختلفة بالمنزل، لتحديد الموقع الأفضل في مجال تسريع الإنترنت.

ابتعد عن فتح النوافذ في حال وضع جهاز التوجيه بالقرب من النافذة، لأن هذه الحركة ستجعل الجهاز يرسل بعض الإشارات إلى الخارج، وبالتالي لن تكون قوية في المنزل.

تجنب وضع الأجهزة بالقرب من أحواض الأسماك، حيث يمكن للمياه امتصاص الإشارة اللاسلكية.