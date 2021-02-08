باحث مصري: فاعلية لقاح أكسفورد على سلالة جنوب أفريقيا أضعف من بريطانيا

قال الدكتور أحمد سالمان عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» فعال بدرجة كبيرة مع تحور فيروس كورونا ببريطانيا بنسبة 74.5% مقارنة بـ84% في السلالة العادية، مشيرًا إلى أن تأثير اللقاح على تحور الفيروس في جنوب أفريقيا مازالت قيد الدراسة، لكن ما تم اكتشافه حتى الآن بصورة مبدئية أن اللقاح أقل فاعلية على هذه السلالة، لكنه فعال بنسبة 100% فيما يتعلق بالأعراض الشديدة التي تحتاج العلاج في المستشفيات.

وأضاف «سالمان» في مداخلة هاتفية الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «فعالية اللقاح ضد سالة جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمنع العدوى البسيطة أو المتوسطة قلت بشكل ملحوظ، وستظهر النسبة في الفترة المقبلة».

وتابع: «لا يوجد أي فرق في تصنيع اللقاح بالهند أو غيرها، إذ أنه يُصنع بنفس البروتوكول والتركيب والجودة، لأن شكرة أسترازينيكا تعاقدت مع أكثر من مكان للتصنيع على مستوى العالم، وكلهم حصلوا على الرخصة».

وأردف: «بالنسبة إلى كميات الإنتاج، فإننا سننتج كل 3 أشهر أو 4 أشهر ما يقارب مليار جرعة، وقد يشهد العالم إنتاج مليار جرعة في إبريل أو مارس للوفاء بالتعاقدات».

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «العالم كله يتسابق على التطعيم والشركات ليست قادرة على تلبية الطلبات، لكنني لا أشعر بنفس الحماس في مصر، أتمنى أن يكون الجميع متحمسا، فقد طعمنا الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، وعندما يفتح التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فأتمنى أن يكون الإقبال أكبر، لحماية أكبر عدد من المواطنين».