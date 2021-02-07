«كورونا»: ارتفاع نسبة الشفاء إلى 80% بالغربية.. وغلق «عزل الكهرباء» بالإسماعيلية

واصلت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا التراجع بجميع المحافظات، فى الوقت الذى بدأت فيه الدولة تسريع الإجراءات لاستيراد وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين ضد الفيروس، وتتوازى هذه الإجراءات من جانب الدولة لحماية المواطنين ورعايتهم من الجائحة مع التحسن فى الطقس والمناخ، وقرب انتهاء فصل الشتاء، ما يعطى مزيداً من التفاؤل بقرب انتهاء الجائحة.

وفى الغربية، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن نسبة الشفاء بين مصابى فيروس كورونا على مستوى المحافظة تجاوزت 80%، منذ بداية الجائحة. وأكد أنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ بجميع المستشفيات فى قرى ومراكز المحافظة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأن غالبية المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتى كانت أحد الأسباب الأساسية فى ارتفاع معدلات الشفاء.

«التمريض» تنعي أحد أعضائها بكفر الزيات

وأشار إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يسهم بنسبة كبيرة فى ارتفاع نسبة الشفاء. ونعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية، فى بيانين لهما، ليلى عطية، ممرضة بمستشفى حميات كفر الزيات، التى توفيت إثر إصابتها بـ«كورونا».

ووجّه «حميدة» إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور حامد محمود، بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز كفر الزيات، ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكثيف هذه الحملات، لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها، خاصةً العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعى. وفى كفر الزيات، تلقت إدارة العلاج الحر بلاغاً بواقعة ضبط منتحل صفة طبيب، يمارس النصب والكشف على المرضى فى إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة لإدارة كفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح، مسئول العلاج الحر بالإدارة. وأشار وكيل الوزارة إلى أن انتحال صفة طبيب مسألة فى منتهى الخطورة، وأن المديرية تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن، تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التى تتعلق بالقطاع، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وفى الإسماعيلية، شهدت المحافظة انخفاضاً فى أعداد الإصابات بالفيروس على مدار الأسبوع الماضى، فيما أغلق مستشفى الكهرباء أبواب قسم العزل بعد انخفاض المترددين على المستشفى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تأكدت فيه إصابة مشرف طوارئ بمستشفى حميات الإسماعيلية بالفيروس وتم عزله منزلياً، وقالت مصادر طبية إن محمد عبدالمنعم، مشرف التمريض بمستشفى الحميات، أصيب بـ«كورونا»، وتم التأكد بعد إجراء مسحة له. وأشارت المصادر إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المخالطين.

منح اللقاح لـ 200 عضو بالفريق الطبي بـ«أبوخليفة»

وبدأت وزارة الصحة فى تحصين وتطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، وقالت مصادر طبية إن عدد من تم منحهم اللقاح ارتفع إلى نحو 200 شخص من الفرق الطبية، فيما تم فتح التسجيل لجميع الأطباء والفرق الطبية العاملين فى مستشفيات المحافظة.

على جانب المرضى، قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تحديد خط ساخن للأهالى الراغبين فى الاطمئنان على ذويهم فى مستشفى الحميات. وقال إنه بسبب منع الزيارات تم تدشين رقم خط ساخن بالمستشفى لمدة ساعتين من الساعة 5 وحتى 7 مساء لمن يوجد له حالة عزل للاطمئنان ومعرفة حالته الصحية على الرقم 01020719991.