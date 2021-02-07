مستشار الرئيس: كورونا لا تترك على المتعافين آثار نفسية أو عضوية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الغالبية العظمى من المصابين بفيررس كورونا المستجد، يتم شفائهم بشكل كامل دون أية آثار جانبية على حالتهم الصحية العامة، ولا يكون هناك أي تأثير للمرض على حالتهم العضوية أو النتفسية، ولا حتى تأثرات على مستوى الرئتين، نافيا ما يتردد من أقاويل، بأن الإصابة بكورونا تترك أثار وعلامات على كل المتعافين من الإصابة بعد شفائهم.

وأوضح «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك بعض الحالات المصابة التي تصنف وضع إصابتها بالمتوسطة والشديدة، هي من يحدث لها بعض من الالتهابات الرئوية ونوع من التليفات على مستوى الرئة بعد شفائها بفترة قليلة، لكن مع الوقت وبالعلاج تذهب هذه الأعراض وتشعر بحالة الشفاء الكامل.

حاسة الشم والتذوق قد تحتاج في بعض الحالات لفترة حتى تعود

وأكد أن بعض مرضى كورونا، يحتاجون بعد شفائهم لفترة ليست بالقليلة لعودة حاسة الشم والتذوق له، كما يصاحبهم خلال تلك الفترة شعورهم بالإرهاق المستمر، موضحا أنه بعض الحالات يستمر معها بعض المشكلات الصحية بعد شفائهم لفترة ليست بالقصيرة، لافتا أن ذلك رصد على بعض الحالات التي أصيب في مصر، وكذلك رصد في الخارج.

وصرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك نسبة حوالي من 10% إلى 15% من الحالات المصابة بكورونا، يعانون من فقدان حاسة التذوق والشم، خلال إصابتهم بالفيروس، ملمحا أن هذا العرض أصبح أحد الأعراض المميزة لبعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كل الحالات التي رصدت في مصر عاددت لها حاستي التذوق والشم بعد الشفاء

ونبه أن في كل الحالات وكل ما رصد حتى الآن في مصر، فأن حاسة الشم والتذوق تعود من جديد للمريض تدريجيا بعد شفائه، ولكنها قد تمتد في بعض الحالات القليلة إلى عدة شهور، مشدد على أنه يجب أن يظمئن كل الناس، بان جميع الحالات التي تم رصدها عادت لها حاسة الشم والتذوق بعد شفائها.