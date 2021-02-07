مستشار الرئيس: كل من يحتاج تطعيم كورونا سيحصل عليه دون شرط مادي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه ليس هناك حاجز أو شرط أو مانع مادي، في قضية تطيعم المواطنين باللقاحات المعتمدة لمواجهة وباء كورونا، مشددا على أن كل من يحتاج التطعيم سوف يحصل عليه بطريقة حضارية منظمة ومبرمجة وبراحة تامة.

وشرح «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن منتجي اللقاحات المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والأبحاث العلمية التي أجريت حول هذا الأمر، أوصت بعدم إعطاء اللقاح لمن هم أقل من 18 سنة، كاشفا أن مصر تحتوي على ملايين من المواطنين الأقل من 18 سنة، كما أن السيدات الحوامل حتى الآن، لم يجاز لهم التطعيم بتلك اللقاحات، وهو ما يعني أن هناك نسبة أيضا من الشعب المصري لن تحتاج إلى اللقاحات.

وأوضح أن في ضوء كل هذا، تأتي الأطقم الطبية على رأس الفئات التي ستحصل على اللقاحات في مصر، ومن بعدهم يأتي مرضى الأمراض المزمنة كـ«السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي.. إلخ»، ثم كبار السن لما هم فوق الـ60 عاما.

العالم في اتجاه لتعامل مع كورونا على أنه فيروس موسمي

وقال «تاج الدين»، إن العالم يتجه للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، على أنه فيروس موسمي، حاله حال الأنفلونزا الموسمية، التي نتج عن تنتج عن فيروس معروف للعالم منذ فترة، لكن كل سنة وبعد دراسات وابحاث يحدد العالم اللقاح الأنسب للتطعيم به ضد هذه الأنفلونزا الموسمية، بسبب التحورات التي تطرأ علي الفيروس المسبب لها، منبها أن نفس الشيء ينطبق على فيروس كورونا.

الرئيس وجه منذ اللحظة الأولى بضرورة توفير كل ما يتطلبه التعامل مع أزمة كورونا

وألمح إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وجه منذ اللحطة الأولى لوباء كورونا المستجد، بتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمستشفيات اللازامة للتعامل مع تلك الأزمة، مشيرا إلى أن الرئيس نبه أهن صحة الشعب والمواطنين تاتي على رأس أولويات الدولة، وأعلن أنه حتى مع بداية ظهور اللقاحات المعتمدة لمواجهة هذا الفيروس، وحتى قبل أن تبدأ المؤسسات المتنتجة للقاحات عملها على تلك الأمصال، كان هناك تواصل من الدولة المصرية من اللحظة الأولى، لتوفير أكبر كمية متاحة من اللقاحات للشعب المصري.

وتابع مستشار الرئيس: «رئيس الجمهورية صرح في أكثر من مناسبة أن أموال جلب هذه اللقاحات متوفرة بالفعل وليس بهذا الأمر أي مشكلة».

توفر اللقاحات مشكلة عالمية وليست مصرية

وأوضح «تاج الدين»، أن مشكلة توفر اللقاحات ليست لدى الجانب المصري، وإنما هي مشكلة يعاني منها العالم أجمع، بسبب أن كمية اللقاحات المنتجة عالميا غير كافية، لأن دولة المنشا لكل لقاح، استحوذت على الكمية الكبرى من اللقاح الذي صنعته واكتشفته، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تصرح بأنه يحب أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم أجمع.

وشدد على أن مصر بالفعل لديها تعاقدات واتفاقيات على جلب اللقاحات لمصر، لافتا أن كميات اللقاحات التي تصل لمصر تدريجبا، قادمة بناءا على تعاقدات متواجدة بالفعل وأبرمت في الوجه السابق.