10 معلومات عن تطوير مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية

يستعد مركز ومدينة برج العرب، لعملية تطوير كبرى، ضمن مشروع «حياة كريمة»، لـ 57 قرية بالمركز، وذلك بعد استلام المعدات المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتدعيم مركز ومدينة برج العرب طبقا للخطة المحددة لتدعيم المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرصد «الوطن» 10 معلومات عن عملية التطوير الكبرى التي ستشهدها مركز ومدينة برج العرب.

1- مركز ومدينة برج العرب تسلم المعدات فى إطار إعطاء إشارة البدء في تنفيذ ومدينة برج العرب.

2- ستبدأ بعدد 3 قرى هي: «بهيج، أبو صير، الغربانيات» بالإضافة إلى النجوع والتوابع.

3- تطوير 57 قرية وتابعا ونجعا ببرج العرب القديمة.

4- يستفيد من أعمال التطوير فيها نحو 130 ألف مواطن.

5- تبلغ تكلفة التطوير 3 مليارات جنيه.

6- تطوير 15 قطاعا خدميا بالقرى على رأسها «البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا».

7- تنسيق كامل بين محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تنفيذ كافة أعمال التطوير أولا بأول.

8- من المقرر الانتهاء منها خلال عام وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس.

9- المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمة المواطنين، والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهم وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.

10- سيصاحب عملية التطوير بناء مدارس ومستشفيات ودور عبادة لخدمة جميع المواطنين في كل الجوانب.