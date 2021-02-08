وزيرة لبنانية: حزب الله متورط في اغتيال المعارض الشيعي «لقمان»

قالت الدكتور مي شدياق، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة المكلفة من قبل رئيس الوزراء سعد الحريري، إن لبنان دخل في سلسلة اغتيالات منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعاش أياما عصيبة، كان آخرها وقوع عملية اغتيال مؤخرا الناشط اللبناني لقمان سليم المنتمي للمذهب الشيعي، لافتة إلى أن حزب الله لا يتقبل المعارضين حتى المنتمين لنفس طائفته الدينية، مشيرة إلى أن حزب الله يدخل لبنان في حروب لا ناقة له ولا جمل مثل حرب سوريا.

أسرة المعارض تطلب تشريح جثته

وأضافت «شدياق» خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أسرة المعارض طلبت تشريح جثته في مستشفى خاص لأن الأسرة لا تثق في التشريح الذي تم في مستشفى حكومي بعد موته بـ 5 رصاصات، مشيرة إلى أنه أم الناشط اللبناني «لقمان» من أصول مصرية.

الكاميرات لم تحصل على هوية القاتلين

وتابعت: «كاميرات المراقبة لم تفصح عن هوية القاتلين ولكن تم الاتصال بالشركة التي استأجر السيارة منها، ولكن لا توجد معلومة دقيقة حتى الآن، لذا هناك أصوات تطالب بتحقيق دولي لأنه لا ثقة بالتحقيق الداخلي من جانب السلطات، وتم تسليم طلب إلى الأمم المتحدة بتوقيع من 10000 شخص للتحقيق في وقائع تفجير موانئ بيروت واغتيال سليم».

مطالبات بطرح قضية لبنان في مؤتمر خاص

وواصلت: «طالب بطريرك الموارنة في لبنان بتحقيق دولي وتطبيق واسطات دولية جديدة بعد المحاولات المستمرة لإسقاط الدولة اللبنانية، مطالبا بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحييد لبنان وتوفير ضمانات لعدم التعدي على شرعية لبنان وعلاج الأطر الشرعية من أجل صالح الدولة اللبنانية».

حزب الله متورط في اغتيال لقمان سليم

واستطردت: «هناك اتصالات عربية ودولية من أجل حل مشكلة لبنان ورئيس الوزراء المرشح سعد الحريري زار الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة لبنان ويطير إلى السعودية أيضا وتركيا الفترة المقبلة من أجل حل المشكلة، حزب الله متورط في الاغتيال وأنا أسف أن يصدر عن السيد حسن نصر الله، ويتنصل من محاولة الاحتيال، وأعضاء الحزب لا يتوروعون عن الهجوم المباشر وغير المباشر على معارضيهم ويعملون على تصنيف معارضيهم».