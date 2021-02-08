مطرب تونسي يكشف ارتباطه عاطفياً بـ ليلي علوي في فترة الثمانينيات (فيديو)

كشف المطرب التونسي شريف علوي، عن ارتباطه عاطفياً بالفنانة ليلي علوي في حقبة الثمانينيات، إلا أن علاقتهما لم تكتمل بسبب رفض والدتها زواجها في ذاك التوقيت.

بداية العلاقة

وقال المطرب التونسي في حديثه ببرنامج «فكرة سامي الفهري» الذي يقدمه الإعلامي الهادي زعيم، عبر قناة «الحوار التونسي»، إنه التقى ليلي علوي في أحد المهرجانات السينمائية عام 1984، واصفاً إياها بالإنسانة الرائعة فائقة الجمال وصاحبة إطلالة ساحرة، بحسب وصفه.

وأوضح أن والدة ليلي علوي كانت وراء عدم ارتباطهما بشكل رسمي، إذ أنها كانت رافضة لزواج ابنتها في ذلك التوقيت، إلا أنها نجحت في حل هذه المشكلة واستطاعت الزواج من بعدها، مضيفاً أنه رأها لآخر مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1998، ولم يلتقيا من بعدها في أي فعاليات فنية.

التاريخ السري لكوثر

وفي سياق مختلف، تنتظر الفنانة ليلي علوي تحديد الجهة المنتجة لفيلم «التاريخ السري لكوثر» موعداً لاستئناف تصويره، إذ يتبقى لها يوم واحد وتنتهي من تصوير دورها بالكامل، ليصبح الفيلم وقتها جاهزاً للعرض في السينمات بعد انتهاء مخرجه محمد أمين من أعمال المونتاج والمكساج.

وتدور أحداث الفيلم وقت حكم الإخوان لمصر، حيث يقومون بتجنيد «كوثر» التي تجسدها الفنانة زينة، إذ تدور الأحداث في إطار سياسي اجتماعي خلال هذه الفترة الزمنية من تاريخ البلاد.

ويشارك في بطولة الفيلم محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال ليلي علوي في السينما كان فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، وشاركها البطولة كل من منة شلبي، باسم سمرة، محمد فراج، صابرين، أحمد داود، محمد الشرنوبي، إنعام سالوسة، صبري عبدالمنعم، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج يسري نصرالله.