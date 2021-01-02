ليلي علوي لـ«الوطن»: بعزي نفسي لفقدان وحيد حامد وربنا يصبرنا على فراقه

بحزن شديد تحدثت الفنانه ليلي علوي عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقالت ليلي علوي لـ«الوطن»: «ربنا يرحمة ويعفو عنه، ويصبرنا جميعًا على فراقه، بالتأكيد مهما تحدثت عن الكاتب وحيد حامد لن أوفيه حقه وحيد حامد.. أفضل كاتب وسيناريست خلال الـ40 عامًا الأخيرة، وأفضل من قدم أفلام وموضوعات مختلفة».

وأضافت: «وحيد حامد وطني جدًا، ناقش قضايا مهمة جدًا تهم بلدنا والمواطن المصري، ولآخر وقت في حياته كان يعطي الكثير، وتكريمة خلال مهرجان القاهرة السينمائي الكل اعتبره تكريمًا للمهرجان وليس لوحيد حامد فقط».

واختتمت ليلي «أعزي زوجته وابنه مروان وأولاده وتلاميذه ومعجبيه، وأعزي نفسي».

وأعلن المخرج مروان حامد، صباح اليوم، وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أبرز ما جاء في لقاء حامد الأخير:

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.