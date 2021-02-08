«توتا»: مشيت من الجامعة بـ«قبقاب» بعدما جزمتي اتسرقت في الجامع

روى الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ «توتا»، أحد المواقف الكوميدية التي تعرض لها في الجامعة، قائلا: «اتسرقت مني جزمة في الصلاة بـ 450 جنيه، قعدت أحوش فلوسها سنتين، اللي جاي على أد اللي رايح، كنت جازمة توكيل، كل جزمة تبقى أول سنتين جميلة وبلمعها، المهم الجزمة دي لبستها في أول يوم في فرق مسرح كلية حقوق جامعة عين شمس».

وتابع «توتا»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «كنا ساعتها في رمضان ونزلنا نصلي العصر، وبعد ما خصلنا ببص على الجزمة ملقتهاش، قعدت أجري زي المجنون، مكنتش عارف أشتم عشان كنا في بيت ربنا، فلما حكيت للراجل اللي بيقف جنب الجزم قالي هو أنت أول واحد.. استعوض ربنا».

وواصل: «قاللي خدلك قبقاب من جوه، وروحت من جامعة عين شمس بقبقاب، ولما دخلت البيت قعدوا يضحكوا عليا، بس ربنا كرمني وأمي إدتني تمنها».

وفي فقرة غنائية قدمت المغنية «تاليا» أغنية «كيفك أنت» لفيروز، واشترك معها في الغناء «أوس أوس» و«توتا»، وأشعلوا المسرح برقصهم وغنائهم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن «توتا» فيلم «الخطة العايمة»، وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزى، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبدالوهاب وكريم سامي.