توقعات صدمت العالم: انتهاء «كورونا» في عام 2028

توقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نهاية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في عام 2028، وذلك بعدما أكد الخبراء، أن الخلاص من الفيروس في 2022، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت «بلومبرج»، إن الوضعُ اختلف اليوم وتبدلت معه الصورة الوردية ودفع تعثر عمليات توزيع اللقاحاتِ العالمية المضادة للفيروس في بعض المناطق الموعد المنتظر إلى 2028.

واستندت الوكالة الامريكية، على آلية حسابية مبنية على العملية العالمية لتوزيع اللقاحات وسرعتها.

وقالت النظرية العلمية، إن مناعة القطيع أو الجماعة تتحقق بتطعيم 70 إلى 85% من مجموع سكانِ العالم عندها يمكن الحديثُ عن عودة الحياة إلى طبيعتها سواء بانتهاء كورونا أو بتوقفِه عن التفشي.

وذكرت «بلومبرج»، ان الولايات المتحدة مثلا تجري عمليةَ التطعيم بمعدلِ 134000 ألف جرعة يوميا لكن هذا المعدل لم يثمر عن تطعيم أكثر من 2.5% من السكان بشكل كامل أي أخذ الجرعتين.

وأضافت الوكالة الاقتصادية، أنه بهذا المعدل ستحتاج الولايات المتحدة إلى 11 شهرا لتغطيةِ 75% من سكانها، فيما سيستغرق الأمرُ كندا أكثر من 10 سنوات بناء على أحدث معدل للتطعيم لديها فهي توفر حاليا معدل 3 جرعات لكلِ 100 كندي.

وبنت «بلومبيرج» مع هذه المعطيات، أكبر قاعدة بيانات لعملياتِ التطعيم الجارية في 73 بلدا حاليا ليظهر في خريطتِها التفاعلية أن العالم استهلك حتى الآن أكثرَ من 124 مليونَ جرعة بمعدلِ 4600000 جرعة يوميا.

وعكست هذه الأرقام خضوعَ العالم لأكبر حملةِ تطعيم في التاريخ غير أن مجموع ما تم التعاقد عليه من لقاحات حتى الآن بلغ 8.5 مليار جرعة من خلال أكثر من 100 اتفاقية.

ويحتاج العالم إلى ما لا يقل عن 7 سنوات لتحقيق مناعة القطيع والخروج الحقيقي من الجائحة.

وتظل هذه التقديرات رهينة ما يستجد من سرعة التطعيم وشموليته ومن مستجدات التحور التي طرأت على كورونا وعظمت صعوبة التعامل معه.

وفي سياق آخر، وصفت منظمة «الصحة العالمية» الافتراضات حول تسبب اللقاحات ضد كورونا في العقم بالشائعات، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها.

وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة، كيث أوبرايان، في بيان مسجل، أمس الأحد، إن اللقاحات لا يمكن أن تؤدي إلى العقم، وهذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة.

وشددت أوبرايان، على أنه لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم، موضحة أن الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره قبل الاستخدام.

ودحضت أوبرايان، التقارير حول إمكانية أن تسفر لقاحات كورونا عن تغييرات في «الحمض النووي الريبوزي» منقوص الأكسجين لدى البشر، وأكدت مديرة قسم التحصين في المنظمة، أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 463437 حالة

وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد بلغ 27 مليونا و4 آلاف و716 حالة.

وأوضحت الجامعة الامريكية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ارتفعت إلى 463437 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي الهند، سجلت السلطات، 11831إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10838194 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجلت 84 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 155080 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وأشارت الوزارة الهندية، إلى أن 11904 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 10534505 أشخاص.

وفي كوريا الجنوبية، اعلنت السلطات الصحية، تسجيل 289 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81185 إصابة.

وذكرت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 1474 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأشارت أحدث البيانات الرسمية، إلى أن عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة بلغ 188 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 71218 حالة.

على صعيد آخر، صور ضباط الشرطة البريطانية اللحظة التي قاموا فيها بضبط مقهى سري غير قانوني للشيشة في «ويست ميدلاندز» غرب البلاد.

https://www.facebook.com/westmidlandspolice/videos/3510132095765087/?t=9

https://twitter.com/i/status/1358465267051945994

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن الشرطة وقعت غرامة على 36 شخصًا تم ضبطهم هناك في تجمع يخرق قانون الإغلاق بسبب كورونا بنحو 28000 إسترليني.