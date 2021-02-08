انخفاض أسعار الذهب جنيهين ونصف صباح اليوم

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، انخفاضًا خلال الساعات الماضية بنحو جنيهين ونصف بالسوق المحلي، وذلك بأعيرة 24 و21، والأكثر تداولًا في السوق المصري 18، خلافًا لما شهدته أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بسبب تأثرها بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سجل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و398 جنيهًا مقابل تسجيله أمس وأول أمس 6 آلاف و411 جنيهًا.

وكان سوق الذهب شهد أمس ارتفاعًا، حيث ارتفع عيار 24 بنحو جنيه ليباع بـ915 جنيهًا مقابل 914 جنيهًا، أول أمس الجمعة، بينما سجّل العيار 21 ارتفاعًا ليباع بـ801 جنيه، مقابل 800 جنيه، كما سجّل جرام 18 ارتفاعًا نحو جنيه واحد ليباع 686 جنيهًا، مقابل 685 جنيهًا.

أسعارأعيرة الذهب اليوم الأحد

ذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 913.97 جنيه مقابل 916.52 جنيه أمس.

ذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 799.74 جنيه مقابل 801.98 جنيه أمس.

ذهب عيار 18

تراوح سعره بين 685.49 جنيه مقابل 687.40 جنيه أمس.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب في بداية اليوم 6.398 جنيه مقابل 6411 جنيه أمس.

يُذكر أنَّه في الأشهر الماضية، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا وارتفاعًا في قيمة الجرام تجاوز بين جنيه إلى 7 لـ8 جنيهات في التعاملات اليومية، مما أدى ببعض المواطنين إلى تنشيط عملية الشراء والبيع خلال الأسابيع الماضية في السوق المالي.