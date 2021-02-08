انخفاض أسعار الخضروات بالإسماعيلية.. والتجار: «مفيش زبون»

انخفضت أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومنافذ البيع بالتجزئة في محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

أسعار الفلفل

تراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيه ونصف وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلي 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة، ليحقق انخفاضا جنيه واحد في الكيلو بعد وصول سعره إلى 4 جنيهات خلال اليومين الماضيين.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف للكيلو بينما ارتفع سعر البطاطس إلي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة، وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البصل

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وقال محمد ابراهيم، بائع، إن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب كميات الخضروات المعروض في أسواق الجملة، وأضاف: «الخضار اليومين دول كتير وبسبب برودة الجو ممكن ينتظر يومين وتلاتة دون أي تأثر من العوامل الجوية وطبعا بيأثر علي زيادة الكميات وبالتالي السعر بيقل وفي النفس التوقيت مفيش زبون».

أسعار الفاكهة

شهد سوق الفاكهة استقرارًا في لأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.