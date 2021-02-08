أمير المدينة المنورة: تعليق العمرة منع انتشار كورونا بين مسلمي العالم

قال أمير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، إن المملكة اتخذت في بداية ظهور الجائحة قرارًا مسؤولًا بتعليق العمرة وزيارة الحرمين، مشيرًا إلى أن الخطوة كانت استباقية ونجحت في منع انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم.

وأوضح فيصل بن سلمان، أن قرار تعليق العمرة وزيارة الحرمين جاء فى وقت تفشى فيه فيروس كورونا بأغلب أنحاء العالم، مشيرًا، خلال ندوة حول جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة، إلى أن المملكة استمرت في إصدار عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، لمواجهة تفشى الفيروس، من بينها منع التجول والذي ساهم فى الحد من انتشار الفيروس، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وسجلت السعودية 317 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس فى ارتفاع لحالات الإصابة لليوم الخامس على التوالي، وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الوباء 370278 إصابة مؤكدة، منها 6402 حالة وفاة.

وأعلنت السلطان السعودية قبل أسبوع تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم لعدد من الدول تشمل الأرجنتين والإمارات وألمانيا الاتحادية وأمريكا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد، وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر واليابان والهند.

وأوضحت أن ذلك يشمل القادمين من دول أخرى، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال أسبوعين قبل طلب الدخول للسعودية، منوهة إلى أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول التى تم فرض حظر دخول منها ومروا بتلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى السعودية وفق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بالمملكة

واعتمدت المملكة العربية السعودية منذ مطلع 2021 قرار بإلزامية إبراز ما يثبت الحالة الصحية عبر تطبيق «توكلنا»، وذلك للسماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة.