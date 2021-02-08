الطقس: هولندا تكتسي بالثلوج.. وأمطار «عطاء» في السعودية «فيديو وصور»

شهدت عدد من الدول حالة من الطقس السئ تنوعت بين أمطار وتساقط الثلوج خلال الساعات الماضية، وشهدت منطقة شمال أوروبا، أمس الأحد، موجة برد شديدة، كما غطت الثلوج هولندا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما شهدت أجزاء من ألمانيا موجة من الثلوج والطقس السئ أثرت على النقل الجوي والبري.

وأصدرت «وكالة الأرصاد الجوية الهولندية» الإنذار الأحمر في كل أنحاء البلاد، كما وأغلقت حكومة هولندا كل مراكز إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السيعودية الرسمية «واس».

وألغت السلطات الهولندية، عشرات الرحلات الجوية أو تأخرت في «مطار سكيبول» في العاصمة «امستردام»، فيما شهد «مطار أيندهوفن» الواقع في جنوبي هولندا، إغلاقا كاملا.

وفي ألمانيا، تسبب تساقط الثلوج باضطرابات كبيرة في حركة القطارات، فيما غطت طبقة من الثلوج أرجاء بلجيكا مع توقعات بانخفاض حاد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وشهد إنجلترا، تساقطا كثيفا للثلوج، ونفس الأمر في اسكتلندا مع نهاية الأسبوع، وقالت «هيئة الأرصاد الجوية البريطانية»، إن تساقط الثلوج سيستمر عدة أيام.

وأصدرت السلطات البريطانية، إنذاراً برتقالياً بسبب الأحوال الجوية القاسية في جنوب شرقي إنجلترا واحتمال انقطاع الطرق بالثلوج والاضطرابات المتوقعة في النقل البري والجوي.

وأغلقت السلطات البريطانية، مراكز إجراء فحوص كورونا في منطقتين في شرقي إنجلترا بسبب الأحوال الجوية الباردة.

وفي الهند، قتل 3 أشخاص، فيما فُقد 200 آخرون في انهيار جليدي في «الهيمالايا» تسبب بفيضان في نهر غمر بمحطتي توليد كهرباء شمال البلاد.

وفي السعودية، هطلت مساء أمس الأحد، أمطار غزيرة على مركر الجوة التابع لمحافظة «سراة عبيدة» التابعة لمنطقة «عسير» جنوب غربي البلاد.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، أطلقت أمس الأحد، على الحالة المطرية مسمى «عطاء»، وقال الباحث في علوم الطقس، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني لـ«العربية.نت»، إنه من المتوقع خلال الساعات 24 القادمة، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران.