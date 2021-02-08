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محمود مسلم

الرقابة المالية تصدر قرارا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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الوطن
09:58 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
الرقابة المالية

الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار على أن تسري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار. 

ونشر القرار فى الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــا.

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