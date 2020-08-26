"الرقابة المالية" تصدر قرارا بشأن ضوابط هيكلة شركات الإيداع والقيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 126 لسنة 2020، بشأن ضوابط هيكل ملكية الشركة التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وضوابط تشكيل مجالس إدارات الشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي.

ونص القرار على أن يكون البنك المركزي مالكا لأسهم الشركة التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية بنسبة 100% في حلة تأسيسه للشركة بمفرده.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.