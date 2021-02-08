«الأرصاد» تحذر من طقس شديد البرودة ليلا: لا يخدعكم دفء النهار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء ورياح نشطة، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية

أضافت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 14.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 13.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 20 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 13.

- طابا: العظمى 20 والصغرى 15.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 23 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 10.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 25 والصغرى 13.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.

- الوادي الجديد: العظمى 25 والصغري 9.

- شلاتين: العظمى 26 والصغرى 19.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 19.

- سيوة: العظمى 22 والصغرى 7.