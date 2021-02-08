للمرة الأولى.. إجراء جراحات الأطفال وحديثي الولادة بكفر الشيخ الجامعي

أعلن قسم الجراحة العامة بكلية طب جامعة كفر الشيخ، عن فتح أبواب وحدة جراحة الأطفال لعلاج وإجراء العمليات الجراحية المختلفة للأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى الجامعي، وتشمل الجراحات عمليات الفتق الإربي بالفتح والمنظار الجراحي، وعمليات الفتق السري و تشوهات جدار البطن، بالإضافة إلى عمليات إصلاح الإحليل السفلي وعيوب مجرى البول.

كما قرر القسم جراء عمليات ختان الذكور (الطهارة)، عمليات الخصية المعلقة، عمليات استئصال الطحال بالمنظار الجراحي، عمليات الجنس المختلط، عمليات حديثي الولادة المختلفة مثل الانسداد المعوي وفتق الحجاب الحاجز وانسداد مخرج المعدة، عمليات الشفة الارنبية، عمليات سقف الحلق، علاج الوحمات الدموية، عمليات الجهاز الهضمي مثل استئصال الزائدة الدودية بالمنظار وارتجاع المريء، عمليات الرقبة مثل الغدة الدرقية والاكياس الدرقية.

مناظرة الحالات يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع

ووفق قسم الجراحة بكلية الطب في كفر الشيخ، تتم مناظرة الحالات واجراء العمليات عن طريق فريق وحدة جراحة الاطفال الذي يشمل كبار اساتذة جامعة كفرالشيخ ، حيث أن عيادة جراحة الاطفال بالمستشفى الجامعي يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع.

ويهدف قسم الجراحة العامة، إلى أن يكون في المرتبة الأولى على المستوى الوطني وأن نقدم الرعاية المثلى للمرضى من خلال تحقيق التميز الجراحي علي المستويين الأكاديمي و العملي ، ويقدم الكثير من الخدمات للمرضى، منها مناظرة المرضي يوميا و طلب التحاليل و الأشعة الالزمة للتشخيص، التعليم السريري لألطباء المقيمين، اختيار الحالات المرشحة للعمليات أسبوعيا، إجراء العمليات البسيطة باستخدام المخدر الموضعي، في العيادات الخارجية.

كما يجري القسم، جراحات الجهاز الهضمي و المناظير، جراحات الغدد الصماء، جراحات الأورام، فضلاً عن تحضير المرضي قبل العمليات و متابعتهم بعد العمليات حتي تمام التحسن و الخروج، حجز الحالات التي تحتاج الي رعاية سريرية من العيادة الخارجية، والتعليم السريري لألطباء المقيمين عن طريق المرور الصباحي علي حالات القسم الداخلي.