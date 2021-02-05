وزارة الهجرة تخصص «غرفة عمليات» لحل أزمة العالقين المسافرين للكويت

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة تعمل على حل أزمة المصريين العالقين في السفر إلى الكويت، من دولة الامارات او سلطنة عمان، مؤكدة انه تم حصر عددهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بعد الإعلان عن أرقام غرفة عمليات الوزارة لتسجيل بياناتهم ومعرفة شركات السياحة التي نقلتهم، وذلك لإعادة الراغبين لمصر بالتعاون مع وزارة السياحة.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مع كل من وزارة السياحة، ومؤسسة مصر الخير، وأيضا التنسيق مع الشركات السياحية، لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع، خاصة وأن الوزارة لن تحمل نفقات الإقامة ومصاريف بقاء مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.

وأكدت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج وممثلي الجاليات بالخارج لمعرفة أعدادهم، ومتابعة أي استغاثة، عن طريق غرفة عمليات الوزارة، بالإضافة إلى مبادرة «خلينا سند لبعض»، لها دور وطني مهم لتكاتف المصريين في الخارج، ومساعدة الوزارة على حل أي مشكلة لحين انتهاء أزمة العالقين.

وكانت دولة الكويت قد أعلنت إغلاق الطيران يوم الأحد القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.