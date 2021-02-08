منافذ متنقلة لبيع تذاكر قطارات السكة الحديد منعا للزحام

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن تذاكر القطارات بجميع أنواعها متوفرة بكافة منافذ البيع بالمحطات، ولا يوجد بها أي أزمات، مشيرة إلى أن قطارات الهيئة تقل ما يقرب من مليون راكب يوميًا على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

وذكرت الهيئة «أي راكب يواجه أي مشكلة فى الحصول على تذكرة السفر عليه تقديم شكوى عاجلة للهيئة، وسيتم البت فيها والتحقيق فيها فورًا».

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات بجميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلى والبحرى تسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتًا إلى أن الهيئة خصصت منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمواجهة زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، ومؤكدًا أن جميع تذاكر القطارات متوفرة.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بصفة مستمرة، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الهيئة لن تسمح بدخول أى راكب المحطات بدون ارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف المصدر، أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات مستمرة، لافتًا إلى أن غرامة الـ50 جنيه مخالفة يتم تطبيقها بشكل فوري على الراكب المخالف من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.

وأكد المصدر، أن مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد مستمرة ولن تعيق بسبب تفشي كورونا.

وأكد المصدر، أن الهيئة تخطط لشراء 15 قطار نوم جديد، لتحديث أسطول قطارات النوم، بتكلفة إجمالية 200 مليون دولار، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحري.

وأشار إلى أن الهيئة تسلمت حتى الآن 227 عربة قطار روسية جديدة لتحديث أسطول عربات القطارات القديمة.