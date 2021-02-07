7 منافذ لبيع تذاكر قطارات السكة الحديد.. اعرفها

تقوم الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر باتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات، تماشيًا مع سياسة الدولة في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التي تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أي محطة مميكنة إلى أي محطة أخرى، حتى إن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة في تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد قنوات بيع وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، وفقا لما حددته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قنوات بيع تذاكر القطارات

1ـ شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات وعددها «196» شباك مكيف وعدد «97» شباكا مميزا.

2ـ مكاتب المدينة بـ33 مكتبا موزعة على الهيئات القضائية والنوادي والجامعات وبياناتها كالتالي:

ـ 16 مكتبا بمدينة بالقاهرة وهى: «ألماظة، مصر الجديدة، الدقي، باب اللوق، حلوان، الصحفيين، نادي القضاة، مجلس الشعب، المعادي، الأزهر، عابدين، كوبري القبة، شبرا، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، السيدة زينب».

ـ 4 مكاتب بالإسكندرية وهى: «مكتب المنشية، سبورتنج، نادي القضاة، المنتزه».

ـ مكتب بمنطقة وسط الدلتا «مكتب نادي قضاة طنطا».

ـ 7 مكاتب بالمنطقة الوسطى «نادي قضاة أسيوط، نادي قضاة المنيا، نادي قضاة سوهاج، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، نادي قضاة بني سويف».

ـ 5 مكاتب بالمنطقة الجنوبية «نادي قضاة أسوان، نصر النوبة، جامعة أسوان، نادي قضاة قنا، جامعة قنا».

3ـ تشغيل خدمة الحجز بالتليفون عن طريق التطبيق الهاتف المحمول.

4ـ حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM، وهي موجودة بمحطات «القاهرة، بنها، سيدي جابر، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، نادي 6 أكتوبر».

5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وموقع الحكومة الإلكتروني.

6ـ صرف التذاكر بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات داخل القطارات والأبواب.

7ـ تدعيم المحطات بإنشاء 58 منفذ بيع جديدا تيسيرًا على جمهور المسافرين.

وأوضحت الهيئة أنه يتم إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة لجمهور المسافرين، قبل ميعاد السفر بـ15 يوما من خلال أجهزة أنظمة الحجز المتاحة، بالإضافة إلى إتاحة عملية صرف تذكرة واقف بنسبة 20%، من إجمالي عدد المقاعد المتاحة على كل قطار لمن يرغب.