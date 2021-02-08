غلق 3385 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية في حملات بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،إن الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، أسفرت عن غلق ٥٩٩ محلا، و١٩٥سوقا، و١٨٧مطعما، و٣٤٥ مقهى، و٣٤٨ ورشة و ٨٢٤ منشأة أخرى بإجمالي ٢٤٩٨منشأة مخالفة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان له، اليوم، أن الحملات أغلقت ٨٨٧ مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مشددا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً الأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانب أخر، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في جميع المشروعات التى تنفذ على أرض المحافظة خاصة مشروعات الرصف والتطوير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتفقد أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، حيث تفقد أعمال وضع طبقة السن بشارع شوبر، ناحية حديقة الطفل مروراً بطريق شوبر العمومي كما تابع الأعمال الخاصة بالفتحات المروية لتيسير حركة السيارات وذلك ضمن خطة الرصف لهذا العام.

كما تفقد محافظ الغربية كوبري المشاة بكفر عصام، وكذلك أعمال تطوير شارع الإسكندرية بدايةً من الطريق السريع حتى ميدان الإسكندرية، حيث وجه بتطهير المجرى المائي الموازي للشارع ودراسة إمكانية تبطينه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بميدان المحطة، حيث تابع انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات ودهان الأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات بمحطة القطار وأعمال رصف شارع المديرية، كما تابع تركيب البورسلين على جانبي شارع السكة الجديدة المؤدي إلى المسجد الأحمدي، وناقش مع الأهالي خطط المحافظة لتطوير المنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة بكورنيش طنطا بدايةً من شارع الأشرف حتى كوبري قحافة،. كما تفقد أعمال المرحلة الرابعة بدايةً من كوبري فاروق حتى سكة المحلة، حيث تابع أعمال وضع البلدورات الخاصة بالأرصفة وتركيب الكابلات الكهربائية، ووضع السور الحديدي، موجهاً بانتهاء الأعمال طبقاً للمواصفات وفي الوقت المحدد.