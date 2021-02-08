خلال زيارته للفيوم.. وزير الزراعة يوجه لرفع أسعار البيض

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى رفع سعر البيض الخالي من المسببات المرضية «اس بي إف»، الذي يتم إنتاجه في محافظة الفيوم، ليتوافق مع أسعار البيض الخالي من المسببات المرضية الذي يباع في باقي دول العالم، خصوصًا أنّه بنفس الجودة وليس أقل منها، مطالبا بدعم سعره في السوق المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة لمحافظة الفيوم،اليوم، لتفقد مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والثالث عالميًا، والمصنف ضمن أهم ١٠ مشروعات في العالم.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استقبل وزير الزراعة يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة بعض قرى مركز اطسا منها مركز تجميع الألبان.

كما تشمل زيارة الوزير، منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية والتي بنيت على مساحة ٩٧ ألف فدان، وتضم مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة والذي يهدف إلى رفع انتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هند حمزة، استشاري الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد أعلنت عن اكتشاف باحث مصري مقيم في أمريكا للقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد من البيض الخالي من المسببات المرضية باستخدام الهندسة الوراثية العكسية عبر تحميل جزء من فيروس كورونا مع فيروس نيو كاسل الذي يصيب الدواجن ثم تمريره في البيض الخالي من المسببات المرضية للحصول على كمية كبيرة من اللقاح بتكلفة منخفضة.