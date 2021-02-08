181 مليون جنيه لتطوير قطاع الشباب والرياضة بجنوب سيناء

أكد محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خصص 4 آلاف متر مربع، لإنشاء ملاعب خماسية بمدينتي دهب ونويبع، بواقع 1500 م 2 بمدينة نويبع، و 2500 متر مربع بمدينة دهب، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء ملاعب كرة خماسية داخل الأحياء السكنية الجديدة والقرى والوديان.

وأضاف مدير المديرية أن مديرية أمن جنوب سيناء أنشأت ملعبًا خماسيا مزود بالإضاءة الليلية بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء، إهداءً لشباب المدينة، ليصل إجمالي عدد الملاعب الخماسية بمدينة الطور 7 ملاعب.

وأششار إلى أن عدد الملاعب التي جرى إنشائها بلغت 29 ملعبا لكرة القدم الخماسية داخل المدن و التجمعات البدوية، ومن المقرر أن يجرى افتتاح الملاعب الجاري تنفيذها، في نهاية العام الجاري.

وقال إن قطاع الشباب والرياضة شهد طفرة على مدار 6 سنوات، من خلال أعمال تطوير مراكز الشباب، وإنشاء ملاعب خماسية، بتكلفة تتخطى 182 مليون جنيه، وذلك طبقًا لتوجيهات ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى استكمال المرحلة الثالثة لتطوير المركز الدولي والمدينة الشبابية في شرم الشيخ بتكلفة 130 مليون جنيه، و 21 مليون جنيه لتنفيذ محطة طاقة شمسية بالمدينة الشبابية، وإنشاء 33 ملعب خماسي " نجيل صناعي" بمراكز الشباب بكافة مدن المحافظة إضافة إلى إنشاء 27 ملعب حماسي بالجهود الذاتية داخل القرى والوديان.

ولفت إلى إنشاء حمام سباحة تجريبي بإستاد طور سيناء بتكلفة 5,5 مليون جنيه، و 5 مليون جنيه لوضع البنية الأساسية الخاصة بمضمار الهجن الدولي، وإنشاء صالة للمنازلات في إستاد الطور بتكلفة 5 مليون جنيه، وعمل لاند اسكيب وتخطيط الموقع العام بالإستاد الرياضي.