مستشار الرئيس: مناعة مصاب كورونا تستمر 6 أشهر بعد التعافي.. (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن فيروس كورونا يصبح خطرا على السيدات الحوامل بشكل أكبر، خصوصا وأن فترة الحمل هي فترة فسيولوجية يحدث بها تغيرات بصحة المرأة، بالإضافة لوجود الجنين الذي يمر بمراحل مختلفة، وكل مرحلة يحدث بها تغيرات فسيولوجية قد تؤثر مؤقتا على الحالة العامة والحالة المناعية والحالة الوقائية بالنسبة للسيدات، ومن أجل ذلك يكون التعامل هذه الفترة بحرص شديد، مراعاة لأشياء كثيرة سواء على مستوى الإصابة بالأمراض أو مستوى الأدوية التي تتناولها السيدة الحامل.

السيدة الحامل غير مسموح لها بلقاحات كورونا حتى الآن

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه حتى هذه اللحظة لم يجاز أن تُحقن السيدة الحامل بالتطعيمات التي تم إنتاجها لفيروس كورونا، بعكس التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية الذي تم تجريبه لسنوات طويلة وأثبت أن السيدات الحوامل من الممكن أن تتناوله، والسبب أنه يجب توخي الحرص الشديد مع السيدات الحوامل حتى لايحدث تأثر وزيادة للمضاعفات الخاصة بهذا الفيروس.

من الوارد أن يُصاب الشخص بنوعين من فيروس كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه من الوارد أن يُصاب الشخص بنوعين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أو قد يصاب الشخص بنفس السلالة مرتين، شارحا أنه بعد الإصابة بالفيروس يحدث نوع من المناعة وتكوين أجسام مناعية، وتستمر فترة، وهذه الفترة غير محددة حتى الآن ولكنها تقريبا 6 أشهر، وبعد هذه الفترة من الممكن أن يصاب الشخص مرة أخرى بفيروس كورونا.