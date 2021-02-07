منها تعويض الكوارث.. المنح المالية التي تقدمها التضامن لمساعدة الأسر

تتعرض الكثير من الأسر المصرية إلى حدوث كوارث ونكبات تضطرهم إلى ترك المنازل الخاصة بهم مثل حدوث زلازل وحرائق وغيرها من الكوارث، ما يؤدي إلى تشريدهم، ولكن الحكومة المصرية توفر تعويضات للأسر المصرية حتى تساعدهم على تجاوز الأزمات، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دائم على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة تفاصيل المنح المالية التي تقدمها وزار التضامن الاجتماعي للأسر المصرية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

مساعدات الكوارث والنكبات

يحرص قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بضحايا الكوارث والنكبات، كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

- إذا كان هناك حالات للوفاة، يجب توفير شهادة وفاة تفيد إثبات الوفاة نتيجة حدوث الكارثة.

- صورة من محضر الشرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد إثبات تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمتضررين ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على تعويض الكوارث والنكبات

- يقوم المتضرر بعمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر أوجه الإغاثة سواء ممتلكات أو إصابة أو وفاة.

- ثم يقوم بعد ذلك بإجراء البحث اللازم من الوحدة أو الإدارة الاجتماعية.

- ثم يتم إرسال الملف للمديرية لمراجعته واستخراج الشيكات اللازمة للتعويض المحدد بقانون الإغاثات والكوارث.

المساعدات الشهرية الضمانية

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الشهرية الضمانية

ـ يجب ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ كما يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى سن 18 عاما، والأبناء من سن 6 حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

- الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ يجب استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

حالات إقصاء الأسرة من المساعدات الشهرية

- في حالة الذهاب للعمل بالخارج.

- في حالة امتلاك نصف فدان فأكثر.

- في حالة امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- التحاق الابناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- في حالة تقاضي معاش ضمان.

- في حالة دفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- في حال امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر أو جرار أو توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك أو إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة أو حكومية وغير مؤمن عليه.

المساعدات الاستثنائية

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثانئية

- يتم تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- يقوم الموتطن بتقديم طلب الحصول على المساعدة الاستثنائية.

- كما يقوم المواطن بتقديم البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- يقوم المواطن بتقديم بطاقات الرقم القومي.

- كما يقوم المواطن بتقديم مستندات تثبت درجة القرابة ومصدر الدخل.