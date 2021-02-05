بحد أقصى 200 جنيه.. شروط حصول الأسر على منحة شهرية من التضامن

ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، الأفراد الذين ينبطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، أن يتقدموا بطلب للحصول على المعاش، وقيمة المساعدة 323 جنيها، بالاضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها، وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط، لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، وأعلنت وزارة التضامن على الفئات المستحقة والأسرة الالتزام بالشروط والأحكام.

وطلبت الوزارة أصحاب المهن الحرة، بعمل إجراءات الحصول على الخدمة بالقيام بتقديم طلب المساعدة على نموذج «طلب الحصول على خدمة» بعد استيفاء بياناته من خلال وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، مرفقًا به المستندات الدالة على ذلك​، بالإضافة إلى عدم عمل المتقدم بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية شهرية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي شروط وزارة التضامن للحصول على المنحة الشهرية:

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة حتى 18 عاما والأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

ـ المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين وعمره 65 عاما، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى، الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

معايير الاستبعاد «الإقصاء» من الاستحقاق:

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- تقاضى معاش ضمان.

- يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر/ جرار/ توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك/ إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة / حكومة وغير مؤمن عليه.