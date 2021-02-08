الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن كورونا: سوق ووهان ليس المنشأ

يجرى خبراء منظمة الصحة العالمية زيارة لمدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا، في محاول للتوصل لمنشأ الفيروس وأسباب تفشيه.

ووصل خبراء المنظمة للعاصمة الصينية بكين قبل أكثر من أسبوعين، ضمن مهمة محددة للكشف عن أصل فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وقال أحد أعضاء فريق الصحة العالمية للتحقيق في أصل كورونا، عالم الحيوانات البريطاني بيتر دازاك، إن زيارة خبراء الصحة العالمية إلى سوق ووهان للمأكولات البحرية التي تعد مكانًا ربما تحول الفيروس فيه من الحيوانات إلى البشر لها أهمية كبيرة، موضحًا أن البحوث اللاحقة كشفت عن حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في السوق، ما يدحض فرضية أن سوق ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

وأكد العالم البريطاني، أن المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف دلائل مهمة تسلط الضوء على دور السوق في تفشى كورونا.

وأشار العالم البريطاني، إلى أن فريق الصحة العالمية زار معهد ووهان لعلوم الفيروسات، وأجروا لقاءً مع المسؤول فيه الذي كان يعمل على مدى عقود على جمع عينات تلك الفيروسات ودراستها، كما اطلعوا على نتائج البحوث وأوائل حالات الإصابة بكورونا.

وشرح «دازاك» فى حوار لوكالة بلومبيرج الأمريكية، طريق عمل فريق التحقيق، منوهًا إلى أن أفراد الوفد انقسموا إلى ثلاث مجموعات منوط بها دراسة دور الحيوانات المحتمل في ظهور كورونا، وطرق تفشي العدوى، والعينات البيئية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المرضى لم تظهر عليهم أعراض إصابة بالفيروس، أو كانت أعراض خفيفة، مؤكدًا أنه جارٍ تحديد عدد هؤلاء المرضى في الصين وتاريخ إصابتهم وفقًا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وتوقع العالم البريطاني، أن تُعلن النتائج الرئيسية لزيارة البعثة إلى الصين قبل مغادرة الخبراء للبلاد بعد غد الأربعاء، العاشر من فبراير الجاري، معربًا عن أمله في أن يكون التحقيق نقطة محورية في جهود تخفيف آثار جائحة كورونا، ومنع جوائح جديدة في المستقبل.

وبلغت إجمالي الإصابات بكورونا عالميًا 106676220 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات 2326773 وفاة.