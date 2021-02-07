«الصحة العالمية»: 16% من سكان الأرض يحتكرون لقاحات كورونا

مع ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتجاوزها في آخر إحصائية حاجز 106 ملايين حالة، احتكر 16% من سكان العالم فرص الشفاء من الفيروس التاجي.

وكشفت إحصائيات عالمية، بالتزامن مع حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في عدد من الدول، أن ما يقارب من 16% في العالم يحتكرون 60% من اللقاحات.

وفي ذات السياق، جدد مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم جيبريسوس، تحذيراته حول احتكار الدول الغنية للقاحات المضادة لـ«كوفيد -19»، مقابل حرمان الدول الفقيرة من الحق في النجاة من الفيروس التاجي، مؤكدًا أن التضامن الدولي هو السبيل الوحيد للقضاء على الوباء بشكل نهائي، وذلك في مقال منشور في مجلة «السياسة الخارجية».

بينما أوضحت البيانات الأخيرة الصادرة عن المنظمة أن 60 % من اللقاحات التي يجري تصنيعها حالياً قد اشترتها البلدان الغنيّة، التي لا يزيد عدد سكانها على 16% من مجموع سكان العالم.

وعلى الجانب الآخر، كشفت شركة «أسترازينيكا»، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا لا يوفر سوى حماية محدودة ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة من الفيروس، وذلك وفقًا لدراسات مبكرة أجرتها جامعة «ويتووترسراند» في جنوب إفريقيا وجامعة «أكسفورد»، حسبما نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال المتحدث باسم الشركة ردًا على التقرير الذي نشرته الصحيفة، «أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسًا عن المتغير الجنوب أفريقي»، متابعًا: «لكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات، نظرًا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء».

وحتى الآن هناك مجموعة واسعة من اللقاحات التي بدأت الدول تلقيح مواطنيها بها بداية من اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، مرورًا بـ«فايزر»، و«موديرنا»، و«أسترازينيكا»، بينما أطلقت الصين لقاحين «سينوفارم» و«كورونا فاك»، بينما تنتظر شركة «جونسون آند جونسون» ترخيص لقاحها في الولايات المتحدة الأمريكية.