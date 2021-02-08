المحكمة الإدارية تحدد جلسة 1 مارس لنظر طعن رئيس الزمالك المعزول  

حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من رئيس الزمالك المعزول، على الحكم الصادر صباح أمس من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شؤون النادي.

ويعتبر الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس برفض الطعن المقام من المعزول، وهاني زادة وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.