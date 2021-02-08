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محمود مسلم

ضبط 210 قضايا مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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الوطن
01:05 م | الإثنين 08 فبراير 2021
حملات أمنية

حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري، بحوزة 148 متهمًا، وتنفيذ 60262 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 5519 محكومًا عليه.

كما ضبط 210 قضايا مخدرات بحوزة 223 متهمًا، و26 هاربًا، و26 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و451 دراجة نارية مخالفة، و18240 مخالفة مرورية، وجرى ضبط 4 تشكيلات عصابية، وإعادة دراجة نارية مبلغ بسرقتهما.

وجرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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