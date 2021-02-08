«الداخلية» تحصّل 649 ألفا و950 جنيها غرامة كمامة في يوم واحد

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 13137 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12999 شخصًا المقدرة بـ649 ألفًا و950 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ138 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 585 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 235 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1525 أرجيلة.